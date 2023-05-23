Москва, 23 мая, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Соглашение о предоставлении бесплатной юридической помощи ветеранам специальной военной операции заключили фонд «Защитники Отечества» и Федеральная нотариальная палата (ФНП). Об этом 23 мая сообщили в фонде.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Ветеранам СВО и семьям погибших бойцов будут предоставлять бесплатную юридическую помощь, связанную с получением мер социальной поддержки, оформлением или восстановлением документов, получением статуса ветерана боевых действий, правовым информированием по нотариальным вопросам.

По словам председателя фонда Анны Цивилёвой, на сегодняшний день это одна из самых востребованных мер поддержки.

Важным направлением станет взаимодействие между филиалами фонда и региональными нотариальными палатами. Президент ФНП Константин Корсик отметил, что нотариальные палаты действуют в 88 регионах, им будут направлены соответствующие рекомендации.

Кроме того, сотрудничество фонда и ФНП будет связано с обменом опытом и созданием информационных материалов для ветеранов, оказанием адресной правовой помощи и выездных консультаций нотариусов.

3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

26 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что во всех регионах страны появятся отделения государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Фонд будет помогать с предоставлением мер социальной, медицинской и психологической помощи участникам СВО и их семьям, а также оказывать содействие в трудоустройстве.