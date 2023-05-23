Москва, 23 мая, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы правозащитника Бахрома Хамроева за публичное оправдание терроризма, сообщила 23 мая пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«Суд приговорил Хамроева к 14 годам колонии строгого режима, из которых три года он должен отбывать в тюрьме», — сказала Жирнова ТАСС.

По её словам, обвинение просило приговорить Хамроева к 21 году лишения свободы.

Хамроев был задержан 24 февраля 2022 года. Как установило следствие, он является членом международной террористической группировки «Хизб ут-Тахир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также националистической узбекской партии «Бирлик», которая запрещена на территории этой страны.

Обвиняемый заявлял, что непричастен к деятельности этих структур. Он называл себя правозащитником, который сотрудничает с «Мемориалом» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и комитетом «Гражданское содействие» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая стало известно ещё об одном уголовном деле, возбуждённом по статье об оправдании терроризма. На этот раз под уголовное преследование попал актёр Алексей Панин. Как поясняли в правоохранительных органах, уголовное дело против него возбудили за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту.

22 мая стало известно, что он объявлен в розыск. Последние годы актёр проживает в Испании.