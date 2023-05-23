Вашингтон, 23 мая, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Гражданину России, учредителю IT-компании «М13» Владиславу Клюшину вынесут приговор в США 19 июля. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Отмечается, что судья Пэтти Сэрис предложила назначить вынесение приговора на 19 июля в 14:30. Стороны защиты и обвинения согласились с этим.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Клюшин отказался от сделки со следствием, поскольку считает свой арест несправедливым. Он не стал высказывать предположений, каким может быть срок наказания, но дал понять, что речь может идти о многих годах. По словам главы дипмиссии, защита Клюшина исходит из «надуманности обвинений».

Американские власти обвиняют Клюшина в инсайдерской торговле ценными бумагами. Ранее Bloomberg сообщило, что экстрадированный из Швейцарии в США российский бизнесмен якобы имел доступ к документам и информации о вмешательстве в американские выборы 2016 года. В феврале суд присяжных признал Клюшина виновным по делу о киберпреступлениях.