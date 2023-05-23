Нью-Йорк, США, 23 мая, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Переговоры по ещё не решённым в рамках Черноморской инициативы (зерновой сделки) вопросам продолжаются, заявил 23 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Un.org Антониу Гутерриш

«Остаются нерешённые вопросы. Представители России, Украины, Турции и ООН продолжат их обсуждение», — сказал генсек на заседании Совета безопасности ООН.

Гутерреш отметил, что приветствует решение России о продолжении участия в сделке и выразил надежду, что её продление обеспечит поступление на мировой рынок необходимого объёма продуктов и удобрений.

Договор был продлён 18 мая 2023 года ещё на два месяца. В Кремле и МИД России отметили, что условия сделки по-прежнему не выполняются в полном объёме, однако в Москве надеются, что руководители стран Запада пересмотрят свою неконструктивную позицию. Если условия сделки выполняться не будут, после 17 июля продлена она не будет, отметили в МИД.

Россия требует выполнения всех условий, на которых заключалась сделка, в том числе и переподключения российских банков к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. Власти ЕС уже после продления соглашения заявили, что переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT не планируют.