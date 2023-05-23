Москва, 23 мая, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Около 70 человек собрались в главном офисе компании Wildberries в Москве и требуют разблокировать их аккаунты. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости.

(сс) Рустем Кадыров. president.tatarstan.ru Распредцентр Wildberries

По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, в общей сложности 2,5 млрд рублей заблокированы на счетах у более чем 300 юридических лиц. Адвокат инициативной группы Александра Бакшеева заявила, что ситуация вышла за все возможные адекватные рамки и планируется обращение к генеральному прокурору.

Отмечается, что предприниматели у офиса компании скандируют «Верните наши деньги!». К зданию приехали сотрудники полиции, пока никого не задержали.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая в Wildberries заявили, что предложили продавцам различные варианты реструктуризации задолженностей за рекламные инструменты, которые были использованы, но не оплачены. Перед этим десятки продавцов, с которых маркетплейс начал списывать потерянные при махинациях с рекламой 650 млн рублей, собрались у офиса компании в московском бизнес-центре «Демидов».