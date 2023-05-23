Берлин, 23 мая, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина вступит в Евросоюз после окончания военного конфликта, такое заявление он сделал 23 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз как полноправный член», — сказал Шольц в интервью Die Welt.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок отмечала, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз, как и в НАТО, в настоящее время не стоит на повестке дня.

Шольц, в свою очередь, ранее говорил, что военный конфликт на территории Украины может продлиться до 2027 года, но западные страны будут продолжать оказывать Киеву поддержку.

Власти Украины, ранее «закрепившие» в тексте конституции тезис о «необратимости» европейского и евроатлантического выбора страны, регулярно призывают лидеров ЕС указать чёткие сроки возможного вступления Украины в ЕС и НАТО. «Партнёры» Украины в ответ заявляют, что такое вступление состоится, но не в ближайшем будущем.