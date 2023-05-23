Москва, 23 мая, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста журналисту Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, которого обвиняют в шпионаже, до 30 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей Бобылев/ТАСС Эван Гершкович

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 августа», — сообщили в суде.

Ранее ФСБ просила продлить арест американскому журналисту на три месяца.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист Гершкович был задержан с поличным в конце марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах Соединённых Штатов Америки. По версии следствия, он выполнял задания американских спецслужб и пытался получить информацию об объектах ВПК России.

Суд принял решение о его аресте сроком на два месяца. В отношении гражданина США возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ о шпионаже. Гершкович вину не признаёт. В настоящее время он содержится в СИЗО «Лефортово».

В мае Москва отклонила запрос американской стороны на консульский доступ к обвиняемому. Причиной стала невыдача виз российским журналистам из пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в результате чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк для сопровождения визита главы ведомства в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.