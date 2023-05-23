Москва, 23 мая, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Над небом Польши нависло облако радиоактивной пыли. Об этом заявила румынский сенатор Диана Шошоакэ в интервью BZI.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По её словам, опасное облако нависло над Варшавой после удара ВС РФ «Кинжалом» по складу Вооружённых сил Украины в Хмельницком, на территории которого хранились запасы с обеднённым ураном.

«Мне жаль вам это сообщать, но уже произошёл ядерный взрыв рядом с нами на Украине. Я скажу вам, где это было. На складах ядерных боеприпасов НАТО на Украине», — заявила политик.

Ранее военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко рассказал, что облако радиоактивной пыли, которое движется с территории Украины в сторону Польши, могло образоваться в результате разрушения большого количества урановых сердечников, находящихся внутри снарядов с обеднённым ураном, которые Киев получил от Великобритании.