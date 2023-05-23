Москва, 23 мая, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Над небом Польши нависло облако радиоактивной пыли. Об этом заявила румынский сенатор Диана Шошоакэ в интервью BZI.

Румынский сенатор Шошоакэ заявила, что радиоактивная пыль накрыла территорию Польши
Иван Шилов ИА REGNUM
Польша

По её словам, опасное облако нависло над Варшавой после удара ВС РФ «Кинжалом» по складу Вооружённых сил Украины в Хмельницком, на территории которого хранились запасы с обеднённым ураном.

«Мне жаль вам это сообщать, но уже произошёл ядерный взрыв рядом с нами на Украине. Я скажу вам, где это было. На складах ядерных боеприпасов НАТО на Украине», — заявила политик.

Ранее военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко рассказал, что облако радиоактивной пыли, которое движется с территории Украины в сторону Польши, могло образоваться в результате разрушения большого количества урановых сердечников, находящихся внутри снарядов с обеднённым ураном, которые Киев получил от Великобритании.