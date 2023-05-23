Белгород, 23 мая, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородской области, сообщил 23 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

В сообщении, опубликованном на сайте губернатора, сказано, что в ходе обследования места преступления были обнаружены транспортные средства, огнестрельное оружие и боеприпасы, которые использовали украинские диверсанты. Взрывотехники разминировали территории от взрывных устройств.

Кроме того, пресс-служба главы региона уточнила, что по последним данным ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц, в настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь. От сердечной недостаточности во время переезда в безопасное место скончалась женщина 1941 года рождения.

«В местах временного размещения эвакуированным жителям Грайворонского городского округа оказывается необходимая помощь, и т. ч. психологическая», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, группа украинских диверсантов напала на Гайворонский район Белгородской области 22 мая. Они обстреляли жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры.

О ситуации было доложено президенту РФ Владимиру Путину, а Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Минобороны РФ 23 мая сообщило, украинская ДРГ была заблокирована и разгромлена, а её остатки отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». По данным ведомства, уничтожено более 70 террористов.