Москва, 23 мая, 2023, 17:41 — ИА Регнум. ФСБ просит продлить на три месяца арест обвиняемому в шпионаже американскому журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом 23 мая сообщает Лефортовский суд Москвы.

Сергей Бобылев/ТАСС Эван Гершкович

В суд поступило ходатайство о продлении меры пресечения Гершковичу в виде содержания под стражей до 30 августа.

Как сообщало ИА Регнум, Гершкович был задержан с поличным 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. По версии следствия, он выполнял задания американских спецслужб и пытался получить информацию об объектах ВПК России.

Суд принял решение о его аресте сроком на два месяца. В отношении американца возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ о шпионаже. Гершкович вину не признаёт. Сейчас он содержится в СИЗО «Лефортово».

В мае Москва отклонила запрос США на консульский доступ к Гершковичу. Причиной стала невыдача виз российским журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, в результате чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк для сопровождения визита министра в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.