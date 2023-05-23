Брюссель, 23 мая, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Министрам обороны стран Евросоюза не удалось договориться о новом транше на военную помощь Украине, заявил 23 мая глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы предложили уже восьмой пакет в размере 500 млн евро, по которому продолжаем переговоры», — сказал он по итогам заседания Совета минобороны, выразив надежду, что все препятствия для утверждения помощи на техническом уровне будут преодолены, передаёт РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день единогласного решения по этому вопросу нет. В то же время, большинство стран Евросоюза поддержали увеличение объёма финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд.

Боррель уточнил, что из этих денег примерно половина пойдёт на оружие Украине. «Так мы сможем нарастить мощности Европейского фонда мира, и не только для помощи Украине. Около половины этих денег пойдет на другие цели», — отметил он.

По его словам, ЕС уже предоставил Украине различных видов помощи на €65 млрд и намерен оставаться мировым лидером в этом качестве.

По итогам заседания глава европейской дипломатии уточнил, что в 2023 году страны Евросоюза поставили Киеву 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на сумму в €800 млн. По его словам, на ближайший год Евросоюз ставит задачу поставить Киеву ещё 1 млн боеприпасов.