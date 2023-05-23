Москва, 23 мая, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты должны заплатить России за разрушенные города в новых регионах России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В интервью телеканалу RT, которое было опубликовано 23 мая, Медведев утвердительно ответил на вопрос, должны ли США компенсировать России ущерб за подрыв «Северного потока».

«И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства или как минимум наделяют средствами для восстановления Артёмовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги», — отметил заместитель председателя Совета безопасности России.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках», в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Согласно данным на 21 февраля 2023 года в строительных работах в Мариуполе были задействованы специалисты из 16 регионов России. Восстановление города идёт быстрыми темпами. По словам мэра Мариуполя Олега Моргуна, украинские военные после ухода оставили за собой выжженную землю.

«Очень много пострадало квартирного жилого фонда. Социальные объекты. Частные жилые дома. Инфраструктура. Но, невзирая на всё это, на материальные потери и человеческие жертвы, нам на помощь пришла Российская Федерация», ― добавил Моргун.

В конце января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о начале нового этапа в восстановлении города Мариуполя, который потребует совершенно иного подхода.

Так, в городе уже в текущем году начнётся восстановление разрушенных во время военных действий частных домов. Завершить эту работу планируется за три года. Также в 2023 году будет завершён снос разрушенных многоэтажных домов.