Брюссель, 23 мая, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В 2023 году страны Евросоюза поставили Киеву 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на сумму в €800 млн. Об этом 23 мая заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Последние данные показали, что страны ЕС предоставили 220 тыс. артиллерийских снарядов разных калибров и 1300 ракет», — сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС уже предоставил Украине разнообразную помощь на €65 млрд. По его словам, на ближайший год Евросоюз ставит задачу поставить Киеву ещё 1 млн боеприпасов.

Также Боррель рассказал, что 24 страны присоединились к инициативе о расширении производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм. На это выделен €1 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, Боррель заявил, что страны ЕС представили Брюсселю счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия Киеву. По его словам, эта сумма оказалась «значительно больше, чем ожидалось». Накануне Боррель сказал, что Евросоюз намерен расширять военную помощь Киеву, направляя больше систем ПВО и других вооружений.