Белгород, 23 мая, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Украинские диверсанты в селе Козинка Белгородской области отбирали у местных жителей телефоны и зарядные устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский силовик

«Вероятно, это было сделано для того, чтобы местные жители не могли передавать информацию о расположении украинских военных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторых жителей населённого пункта бойцы ВСУ выгоняли на улицу, чтобы организовать укрепления в их домах.

Как сообщало ИА Регнум, украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области 22 мая. По предварительным данным, восемь мирных жителей получили ранения. О ситуации было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, в ходе объявленной КТО утром 23 мая ещё продолжалась зачистка территории от боевиков. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.