Москва, 23 мая, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Российские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области уничтожили более 70 украинских диверсантов, сообщила 23 мая пресс-служба Минобороны России.

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«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что остатки украинских диверсантов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации.

«Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», — уточнила пресс-служба министерства.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинские диверсанты напали на Грайворонский район Белгородской области. Миномётному и артиллерийскому обстрелам подверглись жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали 12 мирных жителей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения на населённые пункты Белгородской области.