Донецк, 23 мая, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор военнослужащему ВСУ за минирование прибрежной полосы Азовского моря. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

В суде установлено, что в феврале 2022 года командир 91-го отдельного подвижного отряда заграждения войсковой части А0563 Вячеслав Харитоненко совместно с подчиненными, используя транспортное средство «Амфибия», произвёл минирование порядка 45 км прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Бабах-Тарама до села Мелекино, и 14 км от морского порта Мариуполя до пляжа села Мелекино.

Отмечается, что эти деяния Харитоненко повлекли за собой общественно-опасные последствия. 25 февраля 2022 года в акватории Азовского моря между селом Юрьевка Мангушского района ДНР и Белосарайской косой на удалении около 300 м от кромки берега произошёл подрыв гражданской рыболовной лодки, в результате два человека получили несовместимые с жизнью травмы. А 3 июня 2022 года в городе Мариуполе в акватории Азовского моря на удалении 20 м от береговой линии Песчаного пляжа из-за подрыва мины погибли женщина и ребёнок.

Верховный суд ДНР признал военнослужащего войсковой части ВСУ Вячеслава Харитоненко виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых методов, а также в убийстве четырёх человек.

«Судом Харитоненко вынесен приговор заочно и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, российские военные ликвидировали под Артёмовском нациста-рецидивиста Виктора Панаско. Отмечается, что Панаско был идейным неонацистом из «Правого сектора» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). В апреле 2014 года он участвовал в первом бою против ополченцев около Славянска.

В Запорожской области задержанный агент Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины сознался, что был завербован для сбора информации о военных и гражданских объектах для дальнейшего нанесения ударов по ним, сообщили правоохранительные органы Запорожской области.

По словам агента, он должен был передавать информацию о базах дислокации российских военных, СМИ, банках и других гражданских объектах. Через несколько дней он передал координаты местной военной комендатуры России.