Самара, 23 мая, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Потасовка в самарском баре с участием лидера группы «Звери» Романа Билыка, известного под псевдонимом Рома Зверь, произошла внезапно, ребята «хорошо отдохнули», сообщил 23 мая ИА Регнум управляющий бара.

Максим Блинов/РИА Новости Роман Билык

«Пришли (Рома Зверь с компанией. — Прим. ИА Регнум) как гости, произошёл конфликт между гостями, персонал разнял. Всё произошло внезапно. Второго молодого человека никто не знал, он, похоже, был в первый раз. Эти ребята хорошо отдохнули», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Рома Зверь «настоящий рок-н-ролльщик и отдохнул как настоящий рок-н-ролльщик».

«Ни у кого претензий нет: ни у ребят друг к другу, ни у нас к ним», — подытожил управляющий.

Как сообщало ИА Регнум, Рома Зверь устроил дебош в самарском баре, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он кидался семечками в одного из гостей, вёл себя агрессивно.