Париж, 23 мая, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Франция и её партнёры по НАТО готовы заключить соглашение с Украиной о предоставлении гарантий безопасности, заявили 23 мая в МИД Франции.

Zuma/TASS Париж. Франция

«Франция готова заключить соглашения с Украиной, чтобы предоставить ей гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию против нее в будущем», — сказано в заявлении министерства.

В пресс-службе министерства также отметили, что ранее аналогичное намерение выражали лидеры премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что власти США планируют предложить руководству Украины вместо членства в НАТО гарантии безопасности «по израильской модели». Другими странами-гарантами, по этой информации, могут стать Великобритания, Франция и Германия.

Власти Украины регулярно выступают с заявлениями, в которых требуют немедленного принятия страны в НАТО или предоставления данных о том, в какие сроки такое принятие может состояться. Руководители альянса и стран — членов НАТО в свою очередь отмечают, что «в перспективе» Украина войдёт в альянс, но в настоящее время такой вопрос не рассматривается.