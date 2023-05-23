Москва, 23 мая, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы «Яндекс. Лавки», медиаменеджера Ильи Красильщика, сообщила 23 мая пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

Как сказано в сообщении, обвинение выдвинуто по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Артем Геодакян/ТАСС Илья Красильщик

Генпрокуратура уточнила, что после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 3 апреля 2022 года Красильщик, находясь за пределами России, на своей странице в соцсети разместил публикацию, в которой распространил фейки об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в Буче в ходе проведения СВО на Украине.