Москва, 23 мая, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что старые высказывания российского лидера Владимира Путина о борьбе с терроризмом сохраняют актуальность и сейчас.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Всё сказанное тогда (в конце 1990-х — начале 2000-х. — Прим. ред.) имеет актуальность и сейчас», — приводит его слова ТАСС, отмечая, что таким образом представитель Кремля прокомментировал высказывание Путина «мочить в сортире» в отношении террористов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле необходимым ужесточать риторику в отношении диверсантов, Песков сообщил, что «дело не в риторике, а в действиях». Он уточнил, что сказанное президентом более 20 лет назад в отношении терроризма актуально и сейчас.

Ранее Песков сообщил, что президент России 26 мая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ может затронуть тему атаки диверсантов на Белгородскую область. По его словам, «как правило, во время оперативных совещаний производится обмен мнениями по текущим вопросам».