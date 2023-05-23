Москва, 23 мая, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Спасатель отряда «Центроспас» Дмитрий Лысенко погиб в результате несчастного случая в ходе тренировки. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба МЧС России.

МЧС России Дмитрий Лысенко

По её информации, спасатель упал с крыши учебно-тренировочного здания и получил несовместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что спасателю второго класса Лысенко исполнилось 34 года. Он не раз принимал участие в ликвидации последствий ЧС, был награждён ведомственными наградами.

В МЧС России выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России (Центроспас) занимается проведением аварийных и поисково-спасательных работ различных видов и масштабов при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на федеральном и международном уровнях. По данным официального сайта ведомства, отряд Центроспас выезжал на ликвидацию последствий различных чрезвычайных ситуаций более 60 тысяч раз, из них более 200 — международного и более 500 — федерального и регионального уровня. Отмечается, что спасатели сохранили более 11 тысяч жизней, более чем в 45 тысячах случаев оказана помощь пострадавшим.