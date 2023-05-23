Киров, 23 мая, 2023, 16:48 — ИА Регнум. В городе Котельниче Кировской области сегодня, 23 мая, начались дноуглубительные работы на реке Вятке. Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, о проведении этих работ осенью 2022 года договорились губернатор региона Александр Соколов и руководители Федерального агентства морского и речного транспорта.

Пресс-центр правительства Кировской области Увеличение категории водного пути реки Вятки с шестой до третьей необходимо для восстановления судоходства

Планируется, что поэтапно с 2023 по 2027 год будет увеличена категория водного пути реки Вятки с шестой до третьей, что позволит обеспечить габариты судового хода. Это необходимо для восстановления судоходства в Кировской области, рассказал заместитель председателя правительства региона Алексей Жердев.

«Только в 1995 году в последний раз проводились работы по углублению реки Вятки — на участке от Кирова до Аркуля, — отметил он. — Между тем есть запрос жителей региона на возобновление судоходства на Вятке. Это очень важный вопрос, особенно для развития туристического потенциала региона и для увеличения грузоперевозок. Губернатором Александром Соколовым поставлена задача — начать работы в этом году и в ближайшие годы постепенно увеличить судоходность реки».

В 2023 году Росморречфлот проведет работы по углублению дна реки Вятки на двух участках: у города Кирова от грузового порта до Петровской старицы — здесь планируется увеличить протяженность судоходного участка с 5 до 23 км. Это позволит обеспечить перевозку нерудных строительных материалов водным транспортом с планируемых к разработке лицензируемых участков недр; у города Котельнича между центральной частью города и микрорайоном Затон, для обеспечения работы пассажирской паромной переправы, протяженность участка — 1,1 км.

В этом году работы выполняются в рамках государственного задания за счёт средств федерального бюджета.

Начальник вятского района водных путей и судоходства (филиала ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей») Вячеслав Хорев отметил, что в районе Котельнича до конца мая планируется углубить дно реки на метр по всей ширине судового хода. Министр транспорта Кировской области Алексей Петряков отметил, что распоряжением правительства Кировской области утвержден план мероприятий (дорожная карта) по восстановлению деятельности внутреннего водного транспорта на территории Кировской области в период 2023–2027 годов. В рамках исполнения мероприятий дорожной карты в адрес Министерства транспорта РФ направлено официальное обращение по вопросу финансового, технического и кадрового обеспечения мероприятий по увеличению категории содержания внутреннего водного пути реки Вятки.