Москва, 23 мая, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Японская розничная сеть магазинов одежды Uniqlo может выставить бизнес на продажу по примеру американского «Макдоналдса», заявил «Известиям» замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

Виталий Белоусов/РИА Новости Люди в магазине одежды Uniqlo

Он напомнил, что ранее компания приняла решение покинуть рынок России, однако соответствующую заявку в правкомиссию на проведение сделки ещё не подавала.

«Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель по аналогии с тем, как это ранее сделал «Макдоналдс», — сказал он.

Евтухов добавил, что японская розничная сеть похожим образом сможет предложить купить договоры аренды, «бойкие торговые места с хорошим покупательским трафиком и оборудование».

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации президент розничного оператора Fast Retailing Тадаши Янаи сообщил, что магазины Uniqlo продолжат работать в России — несмотря на уходы многих зарубежных компаний с российского рынка. Однако спустя три дня глава компании заявил, что Uniqlo всё же приостанавливает работу в стране.

Отметим, что «Макдоналдс» в середине мая прошлого года продал свой бизнес компании «ГиД», которая по франшизе управляла 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири.