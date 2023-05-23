В Минпромторге напомнили Uniqlo о возможности уйти, как «Макдоналдс»
Минпромторг: японская Uniqlo может выставить свой бизнес на продажу по примеру «Макдоналдса»
Москва, 23 мая, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Японская розничная сеть магазинов одежды Uniqlo может выставить бизнес на продажу по примеру американского «Макдоналдса», заявил «Известиям» замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.
Он напомнил, что ранее компания приняла решение покинуть рынок России, однако соответствующую заявку в правкомиссию на проведение сделки ещё не подавала.
«Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель по аналогии с тем, как это ранее сделал «Макдоналдс», — сказал он.
Евтухов добавил, что японская розничная сеть похожим образом сможет предложить купить договоры аренды, «бойкие торговые места с хорошим покупательским трафиком и оборудование».
Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации президент розничного оператора Fast Retailing Тадаши Янаи сообщил, что магазины Uniqlo продолжат работать в России — несмотря на уходы многих зарубежных компаний с российского рынка. Однако спустя три дня глава компании заявил, что Uniqlo всё же приостанавливает работу в стране.
Отметим, что «Макдоналдс» в середине мая прошлого года продал свой бизнес компании «ГиД», которая по франшизе управляла 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири.