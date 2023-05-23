Канны, Франция, 23 мая, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Участник манифестации против пенсионной реформы в городе Канны на юге Франции умер после громкого взрыва. Об этом 23 мая сообщает агентство France-Presse.

Евгений Полойко/РИА Новости Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже

Отмечается, что у городского вокзала, где проходила акция, прозвучал взрыв, после которого пожилой мужчина почувствовал себя плохо. Спасатели и полицейские медики оказали ему помощь — провели непрямой массаж сердца и другие мероприятия, но спасти мужчину не удалось.

Как уточняет агентство, сработал пиротехнический заряд, который применяют для сельхозработ. Но часто их используют на акциях профсоюзов, которые протестуют против принятой французским правительством пенсионной реформы.

Принятая в январе в парламенте Франции без голосования пенсионная реформа вызвала волну протестов. Премьер-министр страны Элизабет Борн воспользовалась статьёй 49.3 конституции, чтобы провести этот законопроект, что стало причиной негодования французских депутатов, которые заявили о «конце демократии» в стране.

15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон утвердил закон о пенсионной реформе, реализация которого начнётся с осени 2023 года. Закон предполагает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Подписание документа сопровождалось массовыми акциями протеста по всей стране. 17 апреля Макрон заявил, что французское общество «очевидно» не приняло эту реформу, и выразил сожаление по поводу того, что консенсус по инициативе «так и не был найден».