Варшава, 23 мая, 2023, 16:45 — ИА Регнум. У Польши появилось желание помочь Чехии отказаться от поставок нефти из России. Об этом заявил журналистам вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин.

Игорь Онучин/ТАСС Цистерны с нефтью

По его словам, польский энергоконцерн Orlen является владельцем фирмы Unipetrol, которая работает в Чехии и обеспечивает топливную безопасность этой страны.

«Нашей общей целью является как можно скорейшая диверсификация поставок нефти таким образом, чтобы удалить российскую нефть, полностью удалить российскую нефть — то, что мы уже сделали в Польше, то, что удалось сделать с помощью многолетней деятельности для того, чтобы сделать возможными поставки нефти с других направлений», — заявил Сасин, добавив, что в правительстве Чехии разделяют такой подход.

Он высказал мнение о том, что это является общими ожиданиями как правительства Чехии, так и правительства Польши, он также предположил, что такой подход может разделять и «вся международная общественность».

Как передавало ИА Регнум, исполнительный директор польской государственной нефтяной компании Orlen Дэниел Обайтек в интервью газете Financial Times заявил, что организация недополучает $27 млн из-за запрета ввозить нефть из России. Отмечается, что речь идёт о потерях, касающихся разброса в цене «примерно в $30 за баррель между более дешёвой российской нефтью и альтернативными поставками». Обайтек подчеркнул, проблему нельзя расценивать как потерю, и трудности следует охарактеризовать как «вопрос отказа поддерживать Россию».

Даниэль Обайтек 6 марта объявил, что Orlen планирует потребовать от России компенсации за прекращение поставок нефти. Сырьё перестало поступать в Польшу после решения Варшавы поставить Киеву танки Leopard.