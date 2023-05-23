Доха, 23 мая, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Лишь тёплая зима помогла Европе избежать кризиса энергоресурсов. Об этом заявил министр энергетики Катара Саад Шерид аль-Кааби в ходе Катарского экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

«Если в 2024 году экономика не стабилизируется, а зима выдастся холодной, я думаю, что худшее ещё впереди», — приводит его слова Al-Arabiya.

В 2022 году страны Европы столкнулись с серьёзным энергетическим кризисом. Во многом этот кризис вызвали введённые Европой антироссийские санкции и постепенный отказ от российских энергоносителей.

В апреле аналитики Reuters сообщили, что страны Европы не смогли заменить поставки российского природного газа долгосрочными контрактами, поэтому их ждут проблемы предстоящей зимой.

Ранее президент Сербии Александр Вучич также предположил, что стоимость тысячи кубометров газа в Европе зимой 2022–2023 годов может вырасти до $5000. Политик отметил, что в настоящее время стоимость тысячи кубометров газа на евробирже составляет около $960, и связано это, по мнению Вучича, с наступлением лета и снижением в связи с этим потребности в газе.