Москва, 23 мая, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Командир добровольческого отряда «Боотур-1» Александр Колесов, который в ходе специальной военной операции на Украине спас жизни 50 военных и лично уничтожил боевую технику Вооруженных силы Украины (ВСУ), нанеся существенный урон живой силе противника, сегодня, 23 мая, удостоился персонального поздравления российского президента Владимира Путина в Екатерининском зале Кремля. Как сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия), якутский воин получил из рук главы государства звезду Героя России, знак особого отличия — медаль «Золотая звезда».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент России Владимир Путин и доброволец, заместитель командира

«Сопричастность к судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа. Сегодня в этом зале — участники специальной военной операции, и они — представители всего многонационального народа сообщества нашей страны. Мы гордимся их доблестью и отвагой. Александр Гаврильевич Колесов не только с честью выполнил боевую задачу, но и вывез из-под обстрела раненых товарищей. Удостоен звания «Герой России», — сказал Владимир Путин о командире добровольческого отряда «Боотур-1» Александре Колесове. Приветствуя награждаемых, российский лидер также отметил, что примером своей жизни они доказали и доказывают каждый день, какой мощной движущей силой обладает искренняя любовь к Отечеству, стремление работать ради общего блага и добиваться выдающихся успехов в самых разных сферах деятельности.

Александр Колесов в ответном слове выразил благодарность главе государства: «Для меня высокая честь получать высокую награду нашей Родины. Это не только моя награда, это награда в том числе наших боевых товарищей, тех, кто отдал свои жизни, защищая нашу страну. Это оценка наших подвигов в специальной военной операции. В ратном деле только взаимовыручка, поддержка и помощь братьев по оружию способствуют выполнению поставленных задач».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент России Владимир Путин и доброволец, заместитель командира

Герой также поблагодарил земляков-якутян, мобилизованных и добровольцев:

«Они со всеми братьями со всей России на передовой самоотверженно защищают нашу страну. Благодарю строителей, медиков, волонтёров, которые трудятся в Донбассе, руководство республики и жителей, которые, помогая нашим бойцам и их родным, вносят свою лепту в дело нашей общей победы. Для нас примерами являются герои прошлых лет. Их подвиги бессмертны! Бессмертны подвиги и сегодняшних героев. Сегодня весь Запад ополчился против нас, их цель — уничтожить нашу страну, растоптать, оболгать её. Но мы — потомки наших предков — не допустим этого никогда. Так было, так есть и так будет впредь. Наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами!» — подчеркнул Александр Колесов.

Об обстоятельствах совершенного им подвига известно, что с 22 по 24 сентября 2022 года бойцы отряда БАРС-2 вели ожесточённые бои на территории Донецкой Народной Республики. Несмотря на то что противник ввёл дополнительные силы, бойцы БАРС-2 удержали свои позиции. Александр Колесов организовал эффективную противотанковую оборону, параллельно обеспечил чёткое информирование штаба армии о текущей боевой обстановке. Благодаря вовремя полученной от него информации и эффективно организованной обороне была своевременно проведена эвакуация.

Якутский добровольческий отряд «Боотур-1» был сформирован 27 июля 2022 года по поручению главы Якутии Айсена Николаева. Комментируя достижение Александр Колесова, он подчеркнул, что присвоение ему высокого звания Героя России является признанием вклада всей республики в победу в специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру добровольческого отряда «Боотур-1» Александру Колесову, глава Якутии Айсен Николаев известил 27 апреля в своём Telegram-канале. По его словам, Колесов первым из якутян-добровольцев получил высшее звание, присваиваемое за заслуги перед страной и народом.