Москва, 23 мая, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 мая на совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ может затронуть тему атаки диверсантов на Белгородскую область, сообщил 23 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент России Владимир Путин

По его словам, «как правило, во время оперативных совещаний производится обмен мнениями по текущим вопросам», передаёт ТАСС.

«Конечно, это [произошедшее в Белгородской области] чрезвычайно важно. Так или иначе, можно предположить, что как-то его [вопрос об атаке диверсантов] затронут», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая украинские диверсанты напали на Грайворонский район Белгородской области. Миномётному и артиллерийскому обстрелам подверглись жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали 12 мирных жителей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения на населённые пункты Белгородской области.

23 мая в Минобороны России сообщили, что прорвавшиеся на территорию Белгородской области формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации», уничтожено более 70 террористов, отметили в ведомстве.