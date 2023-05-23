Стала известна причина конфликта с участием Ромы Зверя в баре в Самаре
Представитель группы: Рома Зверь устроил потасовку в самарском баре из-за неуважительного отношения
Самара, 23 мая, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Потасовка в самарском баре с участием лидера группы «Звери» Романа Билыка, известного под псевдонимом Рома Зверь, произошла по вине посетителей, которые настойчиво требовали внимания артиста. Об этом 23 мая заявил PR-менеджер группы Максим Гну.
По его словам, Билык отдыхал в одном из баров Самары вместе с частью своей команды после заплыва на лодках по Волге.
«Компания гостей заведения настойчиво обращались к Роману за совместными фотографиями и требовали прочего внимания к себе. В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз», — приводит его слова «Газета.ru».
Он добавил, что компания продолжала настойчиво требовать внимания музыканта и неуважительно обращаться к нему. По словам менеджера, это и вызвало реакцию певца, попавшую на видео.
Максим Гну отметил, что через некоторое время после событий музыканты сели в такси и покинули заведение, чтобы избежать продолжения конфликта в любой форме.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Рома Зверь устроил дебош в самарском баре, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он кидался семечками в одного из гостей, вёл себя агрессивно. Также стал бросать стулья и нецензурно ругаться. Певца вывели из заведения несколько человек.