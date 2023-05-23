Москва, 23 мая, 2023, 16:45 — ИА Регнум. В рамках проекта «Открой#Моспром» в 2023 году уже провели порядка 320 экскурсий, более 50 мастер-классов, а также викторины и квизы. Участниками мероприятий стали более 11 тыс. человек.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики 11,5 млн человек достигла аудитория проекта «Открой#Моспром» за все время его существования

Проект направлен на популяризацию инженерных специальностей. Так, после запуска проекта отклик на вакансии в сфере промышленности вырос на 10–15%, заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в ходе круглого стола на тему «О развитии туризма между Россией и Китаем» в рамках Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

«В честь юбилейного года проекта мы решили проводить экскурсии в течение нескольких недель, чтобы как можно больше желающих побывало на предприятиях», — отметил Овчинский.

Также в рамках «Открой#Моспром» организовываются мероприятия для студентов столицы. Среди них студнедели, когда учащиеся средних и высших учебных заведений в течение нескольких дней участвуют в хакатонах, экскурсиях и быстрых собеседованиях. Участниками студнедель стали примерно 3 тыс. учащихся, из которых каждый десятый трудоустроился или прошел стажировку на столичном промпредприятии.

Весной этого года в рамках проекта студенты столичных вузов и колледжей посетили московский тормозной завод «Трансмаш», на котором выпускаются тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов. Также проводились студенческие мероприятия на предприятии «Альфа Автоматив Техноложиз», где изготавливают кузовные детали для автотранспорта.

Проект «Открой#Моспром» начал работу в 2019 году. За все время его существования его аудитория достигла 11,5 млн человек. В апреле 2022 года 1,3 тыс. человек из 56 регионов страны приняли участие в онлайн-квизе от «Открой#Моспром», который вошел в Книгу рекордов России.