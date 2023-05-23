Вашингтон, 23 мая, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Независимо от результатов завершения конфликта на Украине Запад превратит подконтрольную Киеву территорию в военную базу Североатлантического альянса для сдерживания России, пишет журнал Foreign Policy.

Сергей Корсун ИА REGNUM НАТО

В статье говорится, что Запад превратит Украину в «ощетинившегося вооруженного до зубов дикобраза», что включает в себя переход экономики этой страны на военные рельсы для массового производства оружия, модернизации вооруженных сил до стандартов альянса и содержание «внушительной по размерам армии».

Как полагает автор статьи, заявления США и ЕС о долгосрочной поддержке Киева говорят о готовности Запада следовать стратегии «дикобраза», а американские и европейские оборонные предприятия намерены зарабатывать на Украине и после остановки боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители военной промышленности США и ЕС приглашены на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе 15 июня для обсуждения милитаризации промышленности по обе стороны атлантического океана.

Он подчеркнул, что страны НАТО «должны расширить свое военное производство, чтобы одновременно поставлять оружие Украине и восполнять собственные запасы».