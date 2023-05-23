Москва, 23 мая, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В Москве проходит второй творческий хакатон по созданию идей новых теле — и кинопроизведений для детей и подростков, одним из заданий для участников стало создание оригинальных образов русских супергероев, сообщили 23 мая в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

Сергей Фадеичев/ТАСС Владимир Микулич

Организатором хакатона выступил суперфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» руководитель продюсерской компании Владимир Микулич, а его участниками стали студенты старших курсов и выпускники Института кино Высшей школы экономики, ВГИК и Института кино и телевидения.

«Опыт прошлого года оказался успешным, поэтому мы продолжим фокусировать молодые команды на создание видеоконтента, ориентированного на детско-юношескую аудиторию в возрасте 14–25 лет. Кроме того, в этом году мы решили предложить участникам создать оригинальные образы русских супергероев. Посмотрим, как ребята с этим справятся», — заявил Владимир Микулич.

Жанровых ограничений перед участниками конкурса ставить не будут. Их работы оценят представители Гильдии продюсеров России, телеканала СТС, онлайн-кинотеатров и социальных сетей. Победители получат возможность заключить с продюсерской компанией контракт на разработку сценария и таким образом воплотить свой замысел.

Как сообщалось ранее, в апреле 2023 года депутат Госдумы, режиссёр Николай Бурляев призвал запретить в России продажу атрибутики и игрушек, изображающих американских супергероев, поскольку они являются «чужебесием» и «нечистью», и заменить их на образы русских богатырей.

Вместо персонажей из вселенных Marvel, DC или их аналогов на прилавках должны вновь появиться Илья Муромец и другие персонажи, имеющие отношение к русской культуре, иначе будет укрепляться тенденция, вследствие которой уже сейчас дети в России, получив задание изобразить героя, рисуют «одноглазого монстра», отметил депутат.