Москва, 23 мая, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Россия. Москва. Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Большом Кремлевском дворце

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Россия. Москва. Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Большом Кремлевском дворце

Глава государства отметил, что 23 мая в Кремле чествуют выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие России.

«Благодаря вам создаётся история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся. Укрепляется основа для дальнейшего движения вперёд, для приумножения самых лучших традиций, которыми славится наша страна, весь наш многонациональный народ», — приводит пресс-служба его слова.

Так, ордена Святого апостола Андрея Первозванного были удостоены председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин и государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан» Минтимер Шаймиев.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени был вручён главе международного комитета Государственной думы, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому и инструктору-космонавту-испытателю — заместителю командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Олегу Новицкому.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Россия. Москва. Президент России Владимир Путин и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (слева направо)

Звание «Герой России» и почётное звание «Летчик-космонавт РФ» было присвоено космонавту-испытателю отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Петру Дуброву.

Звание «Героя России» получил доброволец, заместитель командира 2-го отряда «БАРС» Александр Колесов.

«Отдаём должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах. Среди тех, кто сейчас защищает будущее нашей государственности, — воины из разных республик и регионов страны. Все они вместе сражаются за Родину, за Россию», — отметил российский лидер.

Звания «Мать-героиня» были удостоены Медни Кадырова и Людмила Бадмаева.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Описание: Россия. Москва. Президент России Владимир Путин и многодетная мать Медни Кадырова, удостоенная звания «Мать-героиня», во время церемонии вручения государственных наград в Большом Кремлевском дворце

Художественный руководитель ГБУК «Московский джазовый оркестр под управлением И. Бутмана» Игорь Бутман и глава Международной федерации самбо, член попечительского совета Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо» Василий Шестаков удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ордена Александра Невского удостоены генеральный директор АО «Тулаточмаш» Владимир Филиппов и директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Россия. Москва. Президент России Владимир Путин и генеральный директор АО «Тулаточмаш» Владимир Филиппов (слева направо), награжденный орденом Александра Невского

Ордена Мужества глава государства вручил заместителю командира группы 33-го отдельного отряда специального назначения Центрального округа войск Национальной гвардии России, капитану Дмитрию Распутикову и генерал-майору внутренней службы Арсену Григоряну.

Орден Пирогова был вручен заведующему детским отделением Республиканского травматологического центра министерства здравоохранения ДНР Евгению Жилицыну.

Ордена Почета были удостоены глава Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев, сенатор от ЛНР Ольга Бас и токарь «Объединенной двигателестроительной корпорации» Николай Савельев.

Президент России вручил орден Дружбы руководителю департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Алексею Гуревичу, художественному руководителю образовательного фонда «Талант и успех» Хансу-Йоахиму Фраю, председателю Регионального духовного управления мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа муфтию Хайдару Хафизову, а также трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства «Октябрьское» Алексею Савельеву.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент России Владимир Путин и муфтий, председатель религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа Хайдар Хафизов, награжденный орденом Дружбы, во время церемонии вручения государственных наград в Большом Кремлевском дворце

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отметил «особый момент мощной консолидации» и обострения национального чувства российского народа. «Россия переживает нелегкие времена, но сейчас мощный момент консолидации, желание укрепить основы духовности, создать условия развития экономики», — сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Ранее он отмечал, что чем больше антироссийских санкций и клеветы против России, тем выше консолидация в российском обществе. Глава государства уточнил, что уровень общероссийской гражданской идентичности, при которой человек считает себя в первую очередь гражданином России и только потом представителем той или иной национальности, на протяжении последнего года возрастал «прямо пропорционально давлению на нашу страну».

19 мая Путин заявил, что коллективный Запад не прекращает нападки на российскую культуру и ценности страны, для чего задействовал практически весь свой арсенал. Он указал, что противники России делают всё для того, чтобы разобщить народы, проживающие на территории страны.

В послании Федеральному собранию Путин отметил, что Запад не может ни в какой мере являться авторитетом для других стран, ведь он обесценил собственные устои, целенаправленно разрушает ценности своих же народов. Он также отметил, что разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. На Западе священников «принуждают благословлять однополые браки», уточнил он.