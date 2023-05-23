Москва, 23 мая, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 мая выступит на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а 25 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза в Москве», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на полях форума российский лидер проведёт серию отдельных встреч с лидерами — членами ЕАЭС и главами государств, приглашённых на саммит.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта президент России провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Основной темой обсуждения стало развитие отношений с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Ранее также стало известно о планах главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева принять участие во встрече глав государств — участников Евразийского экономического союза.