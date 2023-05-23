Москва, 23 мая, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил Людмиле Бадмаевой и Медни Кадыровой знаки отличия к почётному званию «Мать-героиня». Церемония вручения госнаград прошла 23 мая в Екатерининском зале Кремля.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент России Владимир Путин и многодетная мать Медни Кадырова, удостоенная звания «Мать-героиня»

«Рад приветствовать в этом зале Людмилу Николаевну Бадмаеву и Медни Мусаевну Кадырову, удостоенных звания «Мать-героиня», — сказал Путин во время церемонии.

Медни Кадырова, жена главы Чечни Рамзана Кадырова, воспитывает 13 детей. У Людмилы Бадмаевой из Бурятии десять детей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин на церемонии вручения госнаград заявил, что почитание многодетных семей заложено в традиции русского народа. Он отметил, что воспитание детей — это каждодневный труд.