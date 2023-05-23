Москва, 23 мая, 2023, 15:55 — ИА Регнум. В Москве на 70-м году жизни скончался известный советский хоккеист Владимир Палилов. Он провёл более 185 матчей в составе команды «Крылья Советов», в том числе принимал участие в Суперсерии против клубов НХЛ. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

hcks. moscow Владимир Палилов

Советский хоккеист Владимир Палилов скончался 22 мая в своей квартире на улице Заповедной в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы. Ему было 69 лет.

«В квартире на улице Заповедной в Северо-Восточном административном округе Москвы было обнаружено тело 69-летнего мужчины. В последнее время он страдал от онкологического заболевания», — рассказал собеседник агентства

Владимир Палилов родился 1 декабря 1953 года. Он вошёл в историю хоккея как защитник команды «Крылья Советов». Палилов начинал играть в команде второй лиги — ярославском «Торпедо», затем перешёл в рижское «Динамо», после — в ЦСКА, играл в СКА МВО Липецк из первой лиги. С 1977 года Владимир выступал под номером 23 за московские «Крылья Советов». В составе команды защитник провёл более 185 матчей и стал чемпионом СССР в первый же год. Владимир Палилов был обладателем Кубка Шпенглера (международный хоккейный турнир), участником Суперсерии «Крылья Советов» (Москва) — клубы НХЛ, проходившей в 1978–1979 годах, и бронзовым призёром чемпионата СССР в 1978 году. До 1983 года защитник выступал за «Крылья Советов», потом провёл один сезон в первой лиге в ярославском «Торпедо» и завершил карьеру в командах мастеров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве во время парада скончалась вдова известного советского генерала. Супруга генерал-майора Бориса Музрукова, стоявшего у истоков атомной отрасли России, умерла 9 мая в то время, как на Красной площади проходил парад Победы. Ей было 96 лет.