Самара, 23 мая, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Музыкант Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь, устроил дебош в самарском баре, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 23 мая сообщает Telegram-канал Shot.

Кадр из видео с канала: А поговорить Роман Зверь.

«Лидер группы «Звери» закусился с посетителями бара «8bit». Очевидцы утверждают, что Рома пришёл уже пьяным: ругался, кидался мебелью и звал кого-то разобраться «раз на раз» на улице», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что музыкант кидался семечками в одного из гостей бара, вёл себя агрессивно и вызывающе. Также он стал бросать стулья и нецензурно ругаться, чем спровоцировал потасовку. Певца вывели из заведения несколько человек. Кроме того, приехала группа быстрого реагирования и навела порядок.

На 23 мая у группы «Звери» запланирован концерт в Самаре. Его пока не отменили. По словам организаторов, инцидент никак не скажется на выступлении.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Рома Зверь потерял загранпаспорт после прилёта с Мальдив. Впоследствии документ был найден и помощь полиции не потребовалась.