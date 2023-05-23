Лидер группы «Звери» устроил дебош в баре в Самаре
Самара, 23 мая, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Музыкант Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь, устроил дебош в самарском баре, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 23 мая сообщает Telegram-канал Shot.
«Лидер группы «Звери» закусился с посетителями бара «8bit». Очевидцы утверждают, что Рома пришёл уже пьяным: ругался, кидался мебелью и звал кого-то разобраться «раз на раз» на улице», — говорится в сообщении.
Отмечается, что музыкант кидался семечками в одного из гостей бара, вёл себя агрессивно и вызывающе. Также он стал бросать стулья и нецензурно ругаться, чем спровоцировал потасовку. Певца вывели из заведения несколько человек. Кроме того, приехала группа быстрого реагирования и навела порядок.
На 23 мая у группы «Звери» запланирован концерт в Самаре. Его пока не отменили. По словам организаторов, инцидент никак не скажется на выступлении.
Как сообщало ИА Регнум, в январе Рома Зверь потерял загранпаспорт после прилёта с Мальдив. Впоследствии документ был найден и помощь полиции не потребовалась.