Пекин, 23 мая, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Пекин, сообщил 23 мая официальный Telegram-канал российского кабмина.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии встречи в аэропорту Пекина

Как сказано в сообщении, у трапа главу правительства встретили заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Игорь Моргулов.

«В Пекине глава российского правительства посетит Университет Цинхуа, примет участие в российско-китайских переговорах и встретится с премьером государственного совета КНР Ли Цяном и председателем КНР Си Цзиньпином», — сказано в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, 22 мая Мишустин прибыл с визитом в Китай. В первый день визита Мишустин в Шанхае выступил на российско-китайском саммите, а также посетил Научно-исследовательский институт нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что РФ считает приоритетным развитие взаимовыгодного сотрудничества с Китаем, наращивание координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития. Также секретарь Совбеза РФ заявил, что расчёты в национальных валютах делают отношения России и Китая неуязвимыми к давлению.