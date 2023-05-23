Молдавия, 23 мая, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Молдавии в соответствии с решением Международного уголовного суда арестуют президента России Владимира Путина, если он приедет в страну, заявила президент республики Майя Санду в интервью Euronews Romania.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Журналист напомнил, что на сайте Международного уголовного суда (МУС) в Гааге 17 марта появилась информация о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина, в связи с этим он поинтересовался у Санду: если президент России приедет в Молдову, будет ли он арестован.

«Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда», — ответила президент Молдавии.

Как передавало ИА Регнум, МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина. По какой именно статье разыскивают 53-летнего Карима Хана, не указано, но его внесли в базу розыска спустя почти два месяца после того, как МУС выдал ордер на арест Путина.

В Кремле указали, что сама постановка вопроса о возможном аресте президента России возмутительна и неприемлема.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда в Гааге не имеют для России никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет ни международные судейские органы, даже те, которые Москва признаёт, ни другие члены международного сообщества не обращали внимания на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства мирных людей, которые Украина устроила в Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прокурор МУС только выполняет заказы Запада.

«Сейчас Международный уголовный суд возглавляет прокурор, который является натурализованным англосаксом, я так скажу, и который, конечно же, как мы все могли убедиться, выполняет заказы своих хозяев, которые запрещают этому органу заниматься расследованием преступлений стран — членов НАТО и натравливают его на выискивание надуманных предлогов, несуществующих фактов, для того чтобы продвигать повестку дня так называемого коллективного Запада», — сказал он.