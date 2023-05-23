Волгоградская область, 23 мая, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Во время торжественной линейки в Иловлинской школе №1 Волгоградской области ученик 11-го класса ударил одноклассницу ножом, сообщил 23 мая глава Иловлинского района Иван Гель в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Нападение с ножом

По его словам, школьницу с порезом доставили в Иловлинскую центральную районную больницу.

«Девочке оказана необходимая медицинская помощь. Её жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказал о состоянии школьницы главный врач районной больницы Сергей Чуйкин.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая 15-летний ученик ударил другого подростка ножом в грудь в одной из школ Ангарска Иркутской области. Восьмиклассник после инцидента скрылся, но его быстро задержали, изъяли нож и поместили в изолятор. Раненого удалось спасти, ему провели операцию.