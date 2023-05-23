Белгород, 23 мая, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Прорвавшиеся на территорию Белгородской области боевики украинских формирований были заблокированы и разгромлены в ходе контртеррористической операции, сообщили 23 мая в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

22 мая украинские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу пункт пропуска «Козинка» и ряд других гражданских объектов Грайворонского района, а потом вторглись на территорию Российской Федерации, отметил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации», — сообщил Конашенков.

В ходе операции было уничтожено более 70 террористов, а также четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, добавил он.

О проникновении диверсионной группы ВСУ в Белгородскую область стало известно днём 22 мая. По предварительным данным, восемь мирных жителей получили ранения. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. В регионе был введён режим контртеррористической операции.

Совместную операцию по выдавливанию и уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы РФ, Росгвардия, пограничники и ФСБ. 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что зачистка на части территории продолжается, жители девяти населённых пунктов «отселены», им пока не рекомендовано возвращаться в свои дома. Следственный комитет по факту нападения ДРГ возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.