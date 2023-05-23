Москва, 23 мая, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Москва посредством специальной военной операции пытается прекратить войну, которую противник ведёт на протяжении девяти лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства напомнил, в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на жителей региона.

«Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью СВО пытается прекратить эту войну против нашего народа, который в силу исторической несправедливости оказался за границами нашей Родины», — сказал российский лидер в ходе церемонии вручения государственных наград, проходящей в Екатерининском зале Кремля.

Путин отметил, что жители Донбасса «не перестали быть нашими людьми». Он также добавил, что Москва делает и продолжит делать всё возможное, чтобы защитить их.

Ранее президент России заявил, что в РФ отдают должное стойкости всех бойцов, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины. По его словам, все военные, вне зависимости от национальности, сражаются за страну.