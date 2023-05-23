Вашингтон, 23 мая, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Скринлайф-триллер «Пропавшая» (Missing), продюсером которого выступил Тимур Бекмамбетов, возглавил рейтинг самых просматриваемых фильмов на платформе Netflix в Соединённых Штатах Америки. Об этом представители компании «Базелевс» сообщили в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тимур Бекмамбетов

«После успешного кинопроката ($45 млн при бюджете в $7 млн) «Пропавшая» — вторая часть скринлайф-франшизы «Поиск» — приземлилась на Netflix. И за два дня забралась на первое место», — отметили в пресс-службе компании, уточнив, что лента обогнала боевик «Мать», в котором снялась Дженнифер Лопес, и картину «Мужчина по имени Отто» с Томом Хэнксом.

Главную роль в фильме сыграла звезда сериала «Эйфория» Сторми Рид. По сюжету девушка Джун (Рид) пытается при помощи цифровых технологий отыскать свою мать, исчезнувшую во время поездки в Колумбию со своим возлюбленным.

Режиссерами «Пропавшей без вести» выступили дебютанты Уилл Меррик и Ник Джонсон, которые занимались монтажом скринлайф-триллера «Поиска».

Как сообщало ИА Регнум, российские ленты «Чебурашка» и «Вызов» попали в топ-50 самых кассовых фильмов 2023 года в мире, «Чебурашка» занимает в этом рейтинге 20-е место.

По состоянию на 12 мая «Чебурашка» заработал в прокате $86,1 млн, кассовые сборы «Вызова» достигли $10,5 млн, но прокат фильма продолжается.