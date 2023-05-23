Москва, 23 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Чем более разрушительным будет оружие, которое поставляют Украине западные страны, тем более вероятен сценарий «ядерного апокалипсиса», заявил журналистам 23 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев: поставки более разрушительного оружия Киеву повышают риски ядерного апокалипсиса
Иван Шилов ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

«Все действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима, ведут только к одному — к увеличению количества жертв и к затягиванию военного конфликта. Чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом», — так Медведев ответил на вопрос о вероятных поставках Украине истребителей F-16.

Страны Запада, намереваясь поставлять Украине F-16, оказываются всё более вовлечёнными в конфликт, но такие поставки не изменят ситуацию на фронте, — так ответил 23 мая на аналогичный вопрос пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16 через третьи страны, чтобы таким образом «избежать» непосредственного участия в конфликте. По одной из версий, первой страной, которая отправит истребители в Киев, станут Нидерланды.

21 мая президент США Джозеф Байден заявил о скором начале процесса обучения лётчиков ВСУ управлению истребителями F-16. Байден отметил, что власти Украины «обещали» ему не применять истребители для атак на территории России, при этом Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области регионами России, с точки зрения Вашингтона, «не являются».

23 мая глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что обучение лётчиков ВСУ управлению истребителями уже ведётся в нескольких странах и что Украина «скоро» получит эти самолёты.