Москва, 23 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Чем более разрушительным будет оружие, которое поставляют Украине западные страны, тем более вероятен сценарий «ядерного апокалипсиса», заявил журналистам 23 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Все действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима, ведут только к одному — к увеличению количества жертв и к затягиванию военного конфликта. Чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом», — так Медведев ответил на вопрос о вероятных поставках Украине истребителей F-16.

Страны Запада, намереваясь поставлять Украине F-16, оказываются всё более вовлечёнными в конфликт, но такие поставки не изменят ситуацию на фронте, — так ответил 23 мая на аналогичный вопрос пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16 через третьи страны, чтобы таким образом «избежать» непосредственного участия в конфликте. По одной из версий, первой страной, которая отправит истребители в Киев, станут Нидерланды.

21 мая президент США Джозеф Байден заявил о скором начале процесса обучения лётчиков ВСУ управлению истребителями F-16. Байден отметил, что власти Украины «обещали» ему не применять истребители для атак на территории России, при этом Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области регионами России, с точки зрения Вашингтона, «не являются».

23 мая глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что обучение лётчиков ВСУ управлению истребителями уже ведётся в нескольких странах и что Украина «скоро» получит эти самолёты.