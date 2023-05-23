Москва, 23 мая, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Артист балета Сергей Полунин пришёл на церемонию вручения государственных наград в Кремле, где он должен получить из рук президента страны Владимира Путина премию для молодых деятелей искусства, передаёт ТАСС.

Allan warren Сергей Полунин

Изначально планировалось, что Путин лично отметит Полунина на мартовской церемонии, но тогда артиста не было в зале.

Глава государства обратил внимание на его отсутствие, при этом высказался об артисте как о «молодом, но уже признанном мастере».

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не все лауреаты госнаград смогли присутствовать на событии из-за работы. Сам танцор 22 марта принимал участие в премьере балета «Мастер и Маргарита».

Как сообщало ИА Регнум, сегодня, 23 мая, президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.