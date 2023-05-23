Москва, 23 мая, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Артист балета Сергей Полунин пришёл на церемонию вручения государственных наград в Кремле, где он должен получить из рук президента страны Владимира Путина премию для молодых деятелей искусства, передаёт ТАСС.

Артист балета Полунин «со второй попытки» пришёл в Кремль на вручение ему премии Путиным
Allan warren
Сергей Полунин

Изначально планировалось, что Путин лично отметит Полунина на мартовской церемонии, но тогда артиста не было в зале.

Глава государства обратил внимание на его отсутствие, при этом высказался об артисте как о «молодом, но уже признанном мастере».

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не все лауреаты госнаград смогли присутствовать на событии из-за работы. Сам танцор 22 марта принимал участие в премьере балета «Мастер и Маргарита».

Как сообщало ИА Регнум, сегодня, 23 мая, президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.