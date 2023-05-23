Брюссель, 23 мая, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Представители военной промышленности США и ЕС приглашены на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе 15 июня для обсуждения милитаризации промышленности по обе стороны атлантического океана, заявил 23 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Я решил пригласить представителей промышленности по обе стороны Атлантического океана на встречу министров обороны НАТО для обсуждения расширения производства», — сказал он по прибытии на встречу министров обороны ЕС, сообщает ТАСС.

Генсек НАТО подчеркнул, что страны НАТО «должны расширить свое военное производство, чтобы одновременно поставлять оружие Украине и восполнять собственные запасы».

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая Столтенберг заявил, что лидеры стран, входящих в НАТО, во время саммита в Вильнюсе в июле 2023 года примут многолетнюю программу военной помощи Украине.

Программа военной помощи будет направлена на обеспечение полного перехода Украины с доктрин и вооружений советского образца на западные. По его словам, второй темой саммита станет вопрос наращивания милитаризации стран, входящих в блок.

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 19 мая заявил, что Запад через поставки оружия Украине продвигает не «высшие гуманистические ценности», а пытается победить Россию и нанести ей стратегическое поражение.

Он подчеркнул, что за политикой Запада скрывается «очевидное стремление продолжать диктовать всем свою волю и свои правила». Небензя отметил, что для передачи вооружений Украине используются «миллиарды долларов из карманов налогоплательщиков», которые направляются в западный военно-промышленный комплекс.