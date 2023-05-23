Будапешт, 23 мая, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение о том, что западным странам нужно заключить с Россией соглашение о будущей архитектуре европейской безопасности. Выступление Орбана на Катарском экономическом форуме в Дохе транслировалось на странице венгерского правительства в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Нам нужно соглашение с Россией о будущей архитектуре европейской безопасности», — заявил он, отвечая на вопросы ведущего форума.

Он уточнил, что переговоры по данному вопросу должны состояться после урегулирования конфликта на территории Украины и в них должны принять участие США.

«Это должно быть решено между Россией и США», — отметил премьер-министр Венгрии.

Орбана также попросили прокомментировать признание экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что сейчас он склоняется к поддержке присоединения Украины к НАТО, хотя раньше был против этого.

На это Орбан ответил, что данная мысль является интересной для участников академических дискуссий.

«А мне приходится принимать конкретные решения и думать о том, что должно быть сделано на практике», — пояснил он, добавив, что Венгрия выступает за немедленное прекращение огня в целях начала мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Венгрия продолжает блокировать выделение нового транша на оружие для Киева из Европейского фонда мира, но данная проблема будет решена.

Советом Евросоюза утверждено решение повысить финансовый потолок Европейского фонда мира на 2,2 млрд евро, до 7,979 млрд в текущих ценах до 2027 года. По результатам 2022 года ЕС компенсировал странам сообщества более 3 млрд евро за поставки вооружения Киеву.