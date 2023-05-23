Эр-Рияд, 23 мая, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет досрочно расторгнуть соглашение с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Об этом 23 мая сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Wang Haizhou/XinHua/Global Look Press Криштиану Роналду

По информации источника, 38‑летнего футболиста не устраивает «далёкая от современного общества» инфраструктура Саудовской Аравии. При этом в окружении Роналду начинают заявлять о сложившейся ситуации, чтобы получить возможность вернуться в Европу.

Отмечается, что если форвард решит без уважительной причины покинуть «Аль‑Наср», то, по правилам ФИФА, он должен будет выплатить клубу компенсацию за оставшиеся по контракту два года. Также регламент предусматривает санкции в отношении игрока.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 1 января 2023 года. В чемпионате Саудовской Аравии он провёл 14 матчей и забил 13 голов.

Как сообщало ИА Регнум, Роналду оказался под угрозой депортации из Саудовской Аравии из-за того, что во время одного из матчей ответил неприличным жестом на провокационные выкрики с трибуны.

Ранее появлялась информация, что португальский нападающий по контракту с «Аль-Насром» получает около 90% своей зарплаты из государственного бюджета Саудовской Аравии. При этом, по подсчётам СМИ, годовая зарплата Роналду без учётов бонусов составляет порядка €200 млн, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории.