Вашингтон, 23 мая, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Полиция обвинила водителя грузового автофургона, который врезался в ограждения около Белого дома в Вашингтоне, в намерении убить президента Джо Байдена, вице-президента США Камалу Харрис, а также членов их семей. Об этом 23 мая сообщила телекомпания CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

По информации журналистов, сотрудники полиции задержали водителя, которого обвинили в угрозе убийства, похищения или причинении вреда президенту Соединённых Штатов, вице-президенту или их семьям.

Водителю также предъявили обвинение в нападении с применением опасного орудия, безрассудном вождении, причинении ущерба федеральной собственности и незаконном проникновении на охраняемую территорию.

Отмечается, что расследованием данного дела занимаются сотрудники полиции, Секретной службы США и Федерального бюро расследований.

По информации СМИ, вечером 22 мая водитель автофургона протаранил защитный барьер на площади Лафайет-сквер перед Белым домом. В результате никто не пострадал. По словам журналистов, в автотранспортном средстве был обнаружен нацистский флаг.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря 2021 года телеканал NBC сообщил, что американские правоохранители арестовали вооруженного жителя американского штата Айова, собиравшегося убить президента США Джо Байдена, экс-президента страны Барака Обаму и основателя одной из соцсетей Марка Цукерберга. При этом в ходе задержания у него были найдены винтовка AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет и аптечки.