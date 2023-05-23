* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 мая, 2023, 14:43 — ИА Регнум. На российского рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) завели административное дело за неуказание статуса иностранного агента в Сети, сообщили 23 мая в Савеловском суде Москвы.

Okras Моргенштерн

«Административный протокол зарегистрирован судом 23 мая, дата его рассмотрения пока не назначена», — сообщили РИА Новости в суде.

Отмечается, что за данное нарушение исполнителю грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, рэпер был признан иностранным агентом и включён в соответствующий реестр. Отметим, что после начала Россией специальной военной операции артист осудил её и переехал за границу.

Ранее он вышел из числа владельцев ООО «Кайф», которое ранее фигурировало в СМИ в связи со скандалом.